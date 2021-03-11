Ослабление тенге объяснил глава Нацбанка Казахстана

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства объяснил, почему тенге в феврале временно укреплялся, а позже снова ослаб, передает zakon.kz.

По словам Досаева, временному укреплению тенге на 1,7% в феврале способствовали несколько факторов. Это:

цена на нефть превысила годовой рекорд в результате сокращения добычи сырья странами ОПЕК+;

аномально низкая температура в США;

снижение заболеваемости Covid-19 в мире.

Были также факторы, более близкие Казахстану:

на рынок государственных ценных бумаг пришел большой объем иностранного капитала. По данным Нацбанка, инвестиции международных инвесторов в ГЦБ в феврале достигли рекордных 700 млрд тенге, в том числе ГЦБ МФ выросли с 1 млрд тенге в начале 2020 года до 198 млрд тенге.

производились обмен долларовых активов Нацфонда в рамках выделения трансфертов в республиканский бюджет, продажа части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора

квартальные налоговые выплаты компаний.

По официальным данным, в феврале было продано 443 млн долл. США для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 375 млрд тенге или 900 млн. долл. США. Поступления в Нацфонд составили 164 млрд тенге, из них валютные поступления составили 255 млн долл. США или 106 млрд в тенговом эквиваленте.

На 10 марта курс тенге составил 420,58 тенге за доллар США, ослабившись с начала месяца на 0,8% на фоне завершения налогового периода, ослабления валюты основного торгового-партнера из-за усиления санкционной риторики, - объяснил Досаев.