ЕНПФ теряет активы из-за досрочного снятия средств казахстанцами

Изъятия из пенсионного фонда превысили поступления из-за возможности снимать средства на жилье и лечение. Об этом сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Пенсионные активы ЕНПФ с начала текущего года снизились на 0,3 трлн тенге или 2,0% до 12,6 трлн тенге из-за досрочного изъятия населением средств. Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов составил 191,7 млрд тенге, пенсионных выплат – 60,1 млрд тенге, — сообщил Ерболат Досаев.

Он добавил, что размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 222,9 млрд тенге. По итогам первых двух месяцев 2021 года получена доходность в размере 1,7% при инфляции 1,3%.

По его словам, реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки пенсионных активов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан