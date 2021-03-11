Школьники с плохими оценками смогут подтянуть знания летом - МОН

Планируется запуск летних школ для детей с низкой успеваемостью, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. Из-за пандемии, конечно, снизились знания, поэтому мы далее будем продолжать работу для улучшения знаний наших учащихся. Планируется запуск национальной программы каникулярной декады и летних школ для учащихся с низким результатом обучения. Также в рамках данной работы мы будем размещать госзаказ на конкурсной основе для частных организаций для предоставления возможности дополнительного образования, — сказал глава МОН.

Он отметил, что в стране предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение. Особое внимание будет уделено таким приоритетным направлениям, как математика, иностранные языки и информатика. Для улучшения качества учебников впервые будут предусмотрена экспертиза и апробация типовых учебных программ.

Также, по его словам, будут утверждены единые требования к структуре и содержанию учебников. Будут организованы курсы повышения квалификации экспертов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан