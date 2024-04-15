Оценка знаний школьников по-новому: Минпросвещения сделало заявление

Сегодня, 15 апреля 2024 года, в школах Казахстана стартовал мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем принимают участие более 140 тыс. учащихся четвертых и девятых классов из 2404 организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК.

"В связи с паводковой ситуацией в шести регионах (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО) проведение МОДО переносится с 15 апреля на 29 апреля. В остальных регионах занятия идут в штатном режиме и МОДО пройдет по запланированному графику", – отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК Динара Абылканова.

Она уточнила, что мониторинг проходит в форме компьютерного комплексного тестирования по трем направлениям:

читательская;

математическая;

естественнонаучная грамотность.

"МОДО продлится до 3 мая. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию", – отметили в пресс-службе Минпросвещения РК.

МОДО – это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона для повышения качества образования.

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О том, что знания казахстанских школьников оценят по-новому, стало известно 2 апреля 2024 года. Тогда в Минпросвещения РК анонсировали, что с 15 апреля в школах республики начнется мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).