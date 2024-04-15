Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оценка знаний школьников по-новому: Минпросвещения сделало заявление

Оценка знаний школьников по-новому: Минпросвещения сделало заявление, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:24 Фото: Telegram/oqu_agartu
Сегодня, 15 апреля 2024 года, в школах Казахстана стартовал мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем принимают участие более 140 тыс. учащихся четвертых и девятых классов из 2404 организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК.

"В связи с паводковой ситуацией в шести регионах (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО) проведение МОДО переносится с 15 апреля на 29 апреля. В остальных регионах занятия идут в штатном режиме и МОДО пройдет по запланированному графику", – отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК Динара Абылканова.

Она уточнила, что мониторинг проходит в форме компьютерного комплексного тестирования по трем направлениям:

  • читательская;
  • математическая;
  • естественнонаучная грамотность.

"МОДО продлится до 3 мая. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию", – отметили в пресс-службе Минпросвещения РК.

МОДО – это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона для повышения качества образования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:24
СОР и СОЧ отменят для некоторых школьников в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:24

О том, что знания казахстанских школьников оценят по-новому, стало известно 2 апреля 2024 года. Тогда в Минпросвещения РК анонсировали, что с 15 апреля в школах республики начнется мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).

Читайте также

В Алматы ветеранам ВОВ выплатят по два миллиона тенге
В Алматы ветеранам ВОВ выплатят по два миллиона тенге
Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев
Угощающая спасателей девочка восхитила казахстанцев
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
концерт Басты в Алматы
Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
штормовое предупреждение
На большей части Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: