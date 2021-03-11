Токаев: Коронавирус все еще несет большую угрозу

Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии, сообщает zakon.kz.

За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь, - написал глава государства в twitter.

Президент добавил, что необходимо беречь себя.

Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих, - сказал он.