Google введет налог для YouTube-блогеров, живущих за пределами США

Компания Google сообщила о намерении начать удерживать налог с видео-блогеров, получающих доход на YouTube, передает zakon.kz.

Это может произойти уже летом, пишет РИА Новости. Налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США.

Компания Google сообщила, что, согласно налоговому законодательству, от нее требуется начать взымать налоги с авторов видео-контента за пределами США уже в июне 2021 года.

Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube, - обратилась компания к авторам видеороликов.

Если видео-блогер предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами.

На сайте The Bell сообщается, что нулевая ставка возможна в случае, если между США и страной проживания блогера есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Между Россией и США, например, оно есть, поэтому живущие в России авторы каналов при отправке налоговой информации в AdSense могут подать заявку на снижение налоговой ставки до 0%. Если между страной проживания и США нет такого соглашения, для автора будет установлена ставка 30% от дохода, полученного от просмотров американцами.

Партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк решение Google ввести налоги для авторов YouTube-каналов, работающих в России или других странах, назвал неразумным. Такие меры могут привести к оттоку авторов видео-роликов, что повлечет потерю части аудитории.

Накануне газета "Ведомости" писала о том, что иностранные компании хотят обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.