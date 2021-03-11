Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет (СК) Беларуси завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы СК, обвиняемые на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период.

При этом, Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности, - говорится в сообщении.

Кроме этого, Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес Председателя комиссии Лидии Ермошиной.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей (более 500 млн тенге), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, - добавили в ведомстве.

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).