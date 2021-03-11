Перенесшим коронавирус советуют отложить операцию на 7 недель

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, лучше не идти на операции в течение минимум 7 недель. К такому выводу пришли ученые международной коллаборации COVIDSurg Collaborative, в которую входят более 15 тысяч хирургов со всего мира, передает zakon.kz.

В коллаборации также приняли участие казахстанские ученые из КазНМУ имени Асфендиярова: Талгат Нургожин, Тимур Салиев, Ильдар Фахрадиев и Канат Тезекбаев. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Anaesthesia.

В рамках коллаборации были изучены данные пациентов, проходивших плановые или экстренные операции в октябре 2020 года. Людей с коронавирусом сравнивали с пациентами, которые не болели коронавирусом. Изучалась смертность в течение 30-ти дней после операции.

Среди 140,231 пациентов из 116 стран 3 127 (2,2%) были диагностированы SARS‐CoV‐2. Как отмечают специалисты, один из основных факторов риска — дыхательные осложнения. При этом с распространением коронавируса будет увеличиваться количество людей, нуждающихся в операции, которые уже перенесли инфекцию. Большинство стран мира будут испытывать сложности с доступом к вакцине как минимум до 2023 года.

По результатам предыдущих исследований респираторных инфекций, которые проводили до пандемии, ученые рекомендовали откладывать операцию как минимум на 4 недели. Однако полноценного изучения проблемы не было, существовали рекомендации откладывать операцию на срок от одной до 12 недель.

В этом исследовании участвовали пациенты, у которых коронавирус был подтвержден с помощью тестов ПЦР, на антитела или с помощью компьютерной томографии. Также собирались данные о симптомах. Показаниями к операции были рак, доброкачественная опухоль или травмы.

Как выяснили специалисты, уровень смертности у пациентов без коронавируса в течение 30 дней составлял 1,5%. У пациентов с коронавирусом смертность повышалась. Она составляла от 4,1 до 3,6% в зависимости от того, сколько времени прошло с момента выявления коронавируса до операции.

Если операция проводилась в течение семи недель после выявления коронавируса, смертность падала до обычного уровня в 1,5 процента. При этом у людей с симптомами коронавируса даже после 7 недель после выявления заболевания был уровень смертности в 6 процентов. При этом смертность снижалась со временем как для молодых, так и для пожилых пациентов.

Если возможно, рекомендуем отложить операцию как минимум на 7 недель после заражения коронавирусом. Пациентам, у которых сохраняются симптомы даже после 7 недель, рекомендуем подождать еще больше времени, - говорят авторы исследования.

Этот срок ученые считают оптимальным. По их данным, ожидание более семи недель не даст большого преимущества.

Нам известно о десятках миллионов отмененных плановых операций во время ранней фазы пандемии коронавируса. Наше исследование позволяет поддержать безопасный перенос времени операций по причине роста зараженных людей. При этом необходимо взвешенное совместное решение врачей и пациентов. Должны учитываться риски в каждом случае, поскольку преимущества откладывания операции на семь недель не должны превышать опасность потерять время. В некоторых случаях (удаление развитых опухолей) хирурги и пациенты могут решить, что риски задерживать операцию — не обоснованы, - пишут ученые.

Альберт Ахметов