Сроки обучения сократят в колледжах Казахстана

В Казахстане колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно, сообщает zakon.kz.

В сфере технического и профессионального образования произойдут значимые изменения. Образовательные программы колледжей будут обновлены совместно с работодателями на основе профстандартов и требований рынка труда, - сообщили в МОН РК.

Соответственно колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно.

Студенты, поступившие в колледжи после 9 класса, могут обучаться не 3,6 года, как раньше, а 2 года.

Если студент поступил в колледж после 11 класса, то обучаться может не 2,6 года, а полтора года.

Количество выделяемых грантов будет увеличиваться поэтапно.

В этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман". По итогам проекта в каждом регионе будут функционировать не менее 7 современных колледжей с развитой материально-технической базой, новыми учебными планами и программами.