Сроки обучения сократят в колледжах Казахстана

В Казахстане колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно, сообщает zakon.kz.
В сфере технического и профессионального образования произойдут значимые изменения. Образовательные программы колледжей будут обновлены совместно с работодателями на основе профстандартов и требований рынка труда, - сообщили в МОН РК.
Соответственно колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно.
В этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман". По итогам проекта в каждом регионе будут функционировать не менее 7 современных колледжей с развитой материально-технической базой, новыми учебными планами и программами.
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