Сроки обучения сократят в колледжах Казахстана

11 марта 2021, 17:46
Фото: timeskz.kz

В Казахстане колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно, сообщает zakon.kz.

В сфере технического и профессионального образования произойдут значимые изменения. Образовательные программы колледжей будут обновлены совместно с работодателями на основе профстандартов и требований рынка труда, - сообщили в МОН РК.

Соответственно колледжи cмогут определять сроки обучения студентов самостоятельно.

  • Студенты, поступившие в колледжи после 9 класса, могут обучаться не 3,6 года, как раньше, а 2 года.
  • Если студент поступил в колледж после 11 класса, то обучаться может не 2,6 года, а полтора года.
  • Количество выделяемых грантов будет увеличиваться поэтапно.

В этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман". По итогам проекта в каждом регионе будут функционировать не менее 7 современных колледжей с развитой материально-технической базой, новыми учебными планами и программами.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?