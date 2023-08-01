Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение

Минпросвещения разработало требования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам общего среднего и онлайн-обучения по образовательным программам технического и профессионого образования.

Так, предусматривается, что дистанционное обучение вводится в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций для всех обучающихся на основании приказа управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Дистанционное обучение также может вводится в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями.



Организации образования предоставляют дистанционное обучение:

обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья;

участникам международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия;



обучающимся в организациях среднего образования по заявлению родителей или иных законных представителей решением педагогического совета и Попечительского совета на определенный период;



обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО) не более установленного объема по определенному перечню специальностей.



При полном переходе на дистанционное обучение школы и колледжи должны обеспечить доступ обучающихся к информационной системе и электронному расписанию уроков, электронному журналу, электронным ресурсам.

Вместе с тем предусматривается, что дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа с указанием сроков.



Учебные занятия для обучающихся организаций ТиППО, участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, организуется посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения.



Cдача итоговой аттестации с применением дистанционного обучения предусматривается для организаций ТиППО с обеспечением системы прокторинга.



Дистанционное обучение обучающегося, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья, осуществляется по заключению врачебно-консультационной комиссии. Период и срок дистанционного обучения определяется на основании медицинских показаний заключения врачебно-консультационной комиссии.

Учебные занятия для лиц, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО организуются посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.



Дистанционное обучение в организациях среднего образования для обучающегося осуществляется на основании заявления родителя обучающегося или иного законного представителя по решению педагогического совета и Попечительского совета на основании показателей успеваемости, наличии условий для дистанционного обучения с учетом мнения ребенка, заключения школьного психолога, акта жилищно-бытовых условий проживания обучающихся:



при дистанционном обучении организация среднего образования предоставляет обучающемуся Типовые учебные программы по учебным предметам, календарно-тематические планы, учебники, графики проведения СОР и СОЧ, текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации;



учебные занятия обучающегося организуются родителями или иными законными представителями самостоятельно и его социализацию через дополнительное образование (секции, спорт, творческие, образовательные кружки и другое);



обучающийся при дистанционном обучении осваивает учебные программы соответствующего уровня образования, своевременно проходит текущую (СОР, СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в организации среднего образования в очном формате. При этом обучающийся СОР проходит в очном или дистанционном формате;



текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающиеся сдают по месту нахождения в организации среднего образования, где он закреплен. По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации педагогический совет принимает соответствующее решение о продлении дистанционного обучения обучающегося или переводе его на традиционный формат обучения;



в процессе обучения обучающийся обращается по слабоусвоенным темам к учителям-предметникам, в других случаях при необходимости к школьному психологу, медицинскому работнику, инспектору по делам несовершеннолетних, социальному педагогу организации среднего образования;



обучающийся участвует в спортивных и школьных и внешкольных мероприятиях организации образования;



организация среднего образования, за которой закреплен обучающийся обеспечивает ему бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами и библиотекой.



Перечень дисциплин и модулей, допускаемых для дистанционного обучения независимо от формы обучения, определяется организацией ТиППО самостоятельно и утверждается приказом руководителя.



Мониторинг соблюдения обучающимся дисциплины и модуля в процессе освоения образовательной программы, уровня участия в учебном процессе, посещаемости осуществляется через формирование его цифрового следа.



Согласно правилам при дистанционном обучении организации среднего образования и ТиППО ведут внутренний документооборот и осуществляют хранение результатов образовательного процесса в соответствии с Перечнем документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Вместе с тем при очной форме обучения в колледжах и училищах допускается перевод на дистанционное изучение не более20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику, по специальностям и квалификациям .

При заочной или вечерней форме обучения, а также обучения в форме экстерната также допускается перевод на дистанционное изучение не более 20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.