В Мексике полностью легализовали марихуану

Нижняя палата парламента Мексики приняла закон, которым легализировала марихуану, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба парламента Мексики, таким образом, в стране отменили уголовную ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях.

За закон проголосовали 316 депутатов, 129 высказались против, еще 23 воздержались. Сенат Мексики одобрил документ еще в ноябре прошлого года.

В соответствии с законом, жители страны смогут хранить до 28 граммов марихуаны и выращивать до шести растений у себя дома.

Мексика — третья страна в мире (после Уругвая и Канады), полностью легализовавшая марихуану. С учетом численности населения (128,6 миллиона человек) Мексика станет крупнейшим рынком легального каннабиса в мире. Власти рассчитывают, что это подорвет деятельность наркоторговцев, однако многие аналитики отмечают, что основной доход картелям приносят кокаин и синтетические наркотики, и сомневаются в продуктивности нового закона на них.

Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в Мексике с 2017 года.