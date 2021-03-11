Организаторы "Евровидения" отказались принимать песню от Беларуси

Песня "Я научу тебя" от белорусской группы "Галасы ЗМеста" в текущем виде не может быть допущена к участию в "Евровидении", решил Европейский вещательный союз, передает zakon.kz.

По словам организаторов, конкурсная песня от Беларуси "может подорвать репутацию конкурса".

Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, — сообщили в пресс-службе.

По мнению организаторов, анализ текста песни белорусских участников показал наличие в ней политической составляющей, что нарушает правила конкурса.

Группа "Галасы 3Места" прославилась в 2020 году во время белорусских протестов. Ее вместе с другими кавээнщиками основал участник команды "Клуб любителей жизни" ("КлюЖ") Дмитрий Бутаков. Коллектив поддерживает действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и не скрывает свою позицию.

Мы живем в белорусском городе Барановичи и таким образом решили показать свое отношение к технологиям "цветных революций". Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными. описание YouTube-канала группы

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Беларуси может быть дисквалифицирована.