Мир

В Беларуси 2026 год посвятили женщинам

Беларусь 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 06:56 Фото: Instagram/arynasabalenka
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 31 декабря в своем новогоднем обращении к белорусскому народу.

"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее – семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод".Александр Лукашенко

Правительству Беларуси поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий для проведения Года белорусской женщины.

В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Фото Алия Абди
Алия Абди
