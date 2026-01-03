В Беларуси 2026 год посвятили женщинам

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 31 декабря в своем новогоднем обращении к белорусскому народу.

"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее – семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод". Александр Лукашенко

Правительству Беларуси поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий для проведения Года белорусской женщины.

В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.