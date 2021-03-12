Казахстан вошел в топ-8 стран, где число богачей за год увеличилось

Несмотря на пандемию коронавируса состояние некоторых людей в мире продолжает увеличиваться. В том числе и в нашей стране, сообщает zakon.kz.
Такие данные приводит сайт statista.com, опираясь на отчет консалтинговой компании Knight Frank "о богатстве".
В течение последних 12 месяцев количество богачей с состоянием $30 млн и более выросло на 2,4% и сейчас составляет более 520 000 человек. Самым сильным был прирост в Азии - 12%.
Рейтинг выглядит так:
Наша страна в этом рейтинге демонстрирует рост в 33%.
Несмотря на то, что на сегодняшний день самые богатые люди живут в США, прогнозируется, что в период с 2020 по 2025 год Азия и Тихоокеанский регион побьют этот показатель и 24 процента всех богачей мира, будут жить там.
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