Казахстан вошел в топ-75 стран мира по числу научных публикаций

Научный сектор Казахстана демонстрирует уверенный рост: обновленные данные аналитической платформы InCites за 2024 год зафиксировали значительный прогресс в публикационной активности казахстанских исследователей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель аналитического центра научного и научно-технического развития при Национальной академии наук РК профессор Farabi University Булат Кенесов, прошедший год стал знаковым в плане интеграции отечественной науки в международное научное пространство.

В течение 2024 года казахстанские авторы опубликовали 3176 научных статей и обзоров в журналах, индексируемых в основных базах Web of Science. Это на 20% больше, чем в 2023 году (2639 публикаций).

Такой прирост позволил Казахстану подняться с 75-го на 72-е место в мировом рейтинге стран по общему числу научных публикаций.

Лидерами рейтинга остаются Китай (839 329 публикаций), США (435 841), Великобритания (150 228), Индия (131 479) и Германия (128 512).

Значительный прогресс зафиксирован в ключевых областях знаний. В естественных науках опубликовано 1872 статьи – рост на 21% по сравнению с 2023 годом (1552), что позволило стране подняться с 71-го на 66-е место. В инженерии и технологиях – 1133 публикации (рост на 20% с 942 в 2023 году), в итоге Казахстан поднялся с 67-го на 66-е место. В медицине и здравоохранении число статей увеличилось до 533 (на 19% больше, чем в 2023 году – 447), что обеспечило переход с 85-й на 81-ю позицию. В сельскохозяйственных и ветеринарных науках прирост составил 24% (с 165 до 205 публикаций), что улучшило позицию с 76-й до 74-й. В социальных науках рост составил 3,1% – с 322 до 332 статей, позволив занять 72-е место вместо прежнего 73-го. В гуманитарных науках и искусстве наблюдалось увеличение на 16% – с 81 до 94 публикаций, и страна улучшила позицию с 64-й до 62-й.

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В число лидеров по числу публикаций среди казахстанских вузов вошли:

Nazarbayev University – 834 публикации, 1237-е место в мировом рейтинге университетов;

Казахский национальный университет им. аль-Фараби – 571 публикация, 1617-е место;

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева – 391 публикация, 2047-е место;

Satbayev University – 233 публикации, 2719-е место;

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова – 123 публикации, 3602-е место.

Среди научных институтов лидируют:

Институт ядерной физики – 124 публикации;

Институт математики и математического моделирования – 81;

Национальный центр биотехнологии – 47;

Институт информационных и вычислительных технологий – 36;

Институт проблем горения – 34.

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Активное участие в публикационной деятельности также приняли казахстанские министерства. Лидирует Министерство науки и высшего образования с 1258 публикациями. Далее следуют Министерство сельского хозяйства (12), Министерство энергетики (9) и Министерство здравоохранения (7).

Ведущие научные журналы, в которых публиковались казахстанские авторы в 2024 году, включают:

Scientific Reports (Nature Portfolio), Q1 – 69 статей;

Applied Sciences-Basel (MDPI), Q2 – 62;

Sustainability (MDPI), Q2 – 53;

Molecules (MDPI), Q2 – 51;

IEEE Access (IEEE), Q2 – 49;

Energies (MDPI), Q3 – 41;

Materials (MDPI), Q2 – 39;

Polymers (MDPI), Q1 – 35;

Processes (MDPI), Q3 – 34;

Heliyon (Cell Press), Q1 – 33.

Особо заметен вклад издательства MDPI: в его журналах казахстанскими учеными опубликовано 798 статей и обзоров – на 10% больше, чем в 2023 году. Несмотря на снижение доли MDPI в общем объеме публикаций с 28% до 25%, Казахстан занял 8-е место среди 163 стран, разместивших в 2024 году не менее 100 статей в индексируемых изданиях Web of Science. Выше расположились преимущественно страны Восточной и Южной Европы: Румыния (41%), Литва (30%), Болгария (30%), Хорватия (29%), Латвия (28%), Польша (28%) и Греция (26%).

"Обнародованные данные отражают динамичное развитие отечественной науки, а также эффективность реализуемых мер по поддержке научных исследований. Достигнуты целевые показатели, заложенные в индикаторе 13 Концепции развития высшего образования и науки. В частности, Казахстан занял 72-е место в страновом рейтинге InCites по количеству статей, что соответствует плану на 2024 год". Булат Кенесов

Согласно стратегии, в ближайшие годы планируется дальнейшее улучшение позиций: 71-е место в 2025 году, 70-е – в 2026, 69-е – в 2027, 67-е – в 2028 и 65-е – в 2029 году.

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