Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила телекомпания Fox.

По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV