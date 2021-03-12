Масштабная спецоперация – 16 членов опасной ОПГ задержали в 4 городах

Опасную транснациональную преступную группу ликвидировал КНБ совместно с МВД РК, передает zakon.kz.

Масштабная спецоперация по пресечению деятельности ОПГ, причастной к совершению ряда преступлений, прошла 10 марта в городах Нур-Султан, Алматы, Павлодаре и Семее.

Задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанды за пределы РК, а также создание и руководство транснациональной преступной группой, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

У подозреваемых изъяли крупные суммы денег, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.