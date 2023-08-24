Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация по задержанию членов крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде

Широкомасштабная cпецоперация прошла в Астане и Караганде Фото: polisia.kz
В МВД РК сообщили о проведенной спецоперации. Задержаны 28 активных участников группировки, орудующей в Карагандинской области, передает Zakon.kz

Оперативники установили причастность членов банды к хищениям в одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство карагандинца, совершенному в 2022 году. Предполагаемый “киллер” задержан на территории соседнего государства.

"Проведено 70 обысков, в результате которых обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства. В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее в середине июля в Алматы прошла крупная спецоперация. Сотрудники КНБ задержали предполагаемых участников ОПГ. "В ходе спецоперации задержано пять активных участников ОПГ, у которых изъято автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевая граната, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.

Читайте также

Астанчанку оправдали в убийстве по неосторожности

Лопаты из дорожных знаков: ущерб от краж на автомагистралях РК составил 20 млн тенге

Подозреваемые в трагедии на шахте имени Ленина "забросали" суды жалобами

Елена Вебер
Астана Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления