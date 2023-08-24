Спецоперация по задержанию членов крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде

В МВД РК сообщили о проведенной спецоперации. Задержаны 28 активных участников группировки, орудующей в Карагандинской области, передает Zakon.kz

Оперативники установили причастность членов банды к хищениям в одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство карагандинца, совершенному в 2022 году. Предполагаемый “киллер” задержан на территории соседнего государства.

"Проведено 70 обысков, в результате которых обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства. В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее в середине июля в Алматы прошла крупная спецоперация. Сотрудники КНБ задержали предполагаемых участников ОПГ. "В ходе спецоперации задержано пять активных участников ОПГ, у которых изъято автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевая граната, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.