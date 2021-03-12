ЕНТ-2021: как пройдет тестирование в электронном формате

В 2021 году ЕНТ пройдет с апреля по июнь включительно. Новшеством нынешнего года будет то, что выпускники будут сдавать тестирование в электронном формате. Также у них появится вторая попытка сдать экзамен. Организаторы заверяют, что не стоит пытаться использовать шпаргалки, так как движение каждого тестируемого будет фиксировать отдельная камера. Несмотря на это, у каждого есть возможность набрать хороший результат на ЕНТ, сообщил в интервью zakon.kz руководитель Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

- В этом году ЕНТ с апреля по июнь будет проходить в электронном формате. Как проходил процесс подготовки?

- ЕНТ у нас в этом году будет в электронном формате. Для поступления на грант он пройдет с 10 апреля по 30 июня. Для поступления на платное отделение тестирование началось с 10 марта и продлится до 10 апреля.

Подготовку к этому процессу мы начали в 2018 году, когда перевели тестирование директоров школ с бумажного на электронный формат. В 2019 году мы перевели национальное квалификационное тестирование учителей на компьютер. В 2020 году было переведено комплексное тестирование для магистратуры. Из-за этого мы набрали достаточно опыта и отзывов, чтобы перевести ЕНТ на компьютер.

- В чем особенность электронного ЕНТ?

- Программа полностью наша. База тестирования, которая разрабатывается, не вносится вручную. Она хранится на сервере. Программа автоматически формирует варианты. Благодаря компьютерному формату у нас для каждого ребенка есть возможность сделать уникальный вариант. Если ранее в бумажном у нас в год ЕНТ было где-то 1 500 уникальных вариантов на 120 тыс. детей, то теперь, например, при 130 тыс. тестируемых у нас будет 130 тыс. уникальных вариантов. Вариант одного ребенка полностью не подойдет ни одному из тестируемых. В этом преимущество формата.

Вся система будет функционировать по закрытому VPN-туннелю. То есть будет канал связи с центром тестирования. По Интернету сюда зайти невозможно, только по закрытому кабелю. Чтобы не подсоединялись чужие компьютеры, мы привязываем систему к IP-адресу и к конкретным компьютерам. Только для 6 тыс. компьютеров, которые мы оснастили обзорными камерами сверху, только с них можно будет зайти. Плюс в данный момент мы проходим испытание в государственной технической службе КНБ на предмет информационной безопасности для отсутствия лазеек и взломов. Надеемся, что до 10 апреля мы эту процедуру успешно пройдем и начнем ЕНТ.

- Как будет проходить ЕНТ и что должен будет взять с собой выпускник?

- Нужно будет взять только ручку. Ранее для регистрации на ЕНТ нужно было собирать документы, сделать фотографию, отнести это в пункт, получить бумажный пропуск, и только с ним можно было пойти на ЕНТ. Иногда это занимало два дня. Сейчас регистрация производится за 2-3 минуты онлайн. Никаких документов и фотографий не требуем. Школьник заходит на сайт, где очень удобный интерфейс, выбирает любой из 49 пунктов тестирования и удобное время.

Приходит на ЕНТ, мы регистрируем по face-ID, указывает ИИН, в этот момент из государственной базы данных по запросу берем его изображение. Когда приходит к нам, в базе у нас уже есть фотография человека. То есть ребенку не нужно никаких пропусков и фотографий делать.

- Почему школьникам дают только две возможности сдать ЕНТ, а, например, не три раза?

- У школьников будет две попытки сдачи. Каждый результат будет объективный, но один из них самый максимальный они могут направить на конкурс. Скажу честно, мы думали дать три возможности, но это могло девальвировать саму систему тестирования. То есть, ранее сдавали один экзамен. В этом году мы ввели компьютерный формат. Это новшество, которое может быть стрессом для детей. Тем более есть ребята, которые были на дистанционке. На них уже выпало достаточно испытаний.

Также мы решили дать две попытки, потому что мы на организацию тестирования не тратим денег больше, чем было ранее. Например, для проведения бумажного ЕНТ с учетом всех командировочных расходов и других моментов уходило порядка миллиарда тенге в год, то сейчас это будет максимум 400 млн тенге. То есть это экономично в два раза, поэтому дать вторую попытку бесплатно для детей не потребует дополнительных нюансов.

- В результате, что остается прежним?

- Остается прежним количество вопросов – 120. Но есть изменения по вопросам по отдельным предметам. Теперь по истории Казахстана 15 вопросов, по математической грамотности – 15, грамотности чтения – 20, а по двум профильным предметам - 35. То есть мы сейчас делаем уклон именно на профильное направление, чтобы определить именно его направление.

Ранее история Казахстана и математическая грамотность были по 20. Сейчас по 5 вопросов убрали и добавили на профильный. Формат тот же самый из образовательной программы. Там уже особых изменений не было.

- Ранее сообщалось, что сама система сделана очень просто и каждый сможет разобраться, получив результат после нажатия кнопки "завершить тестирование". Если углубиться в процесс сдачи теста, то будет ли возможность у школьника пропустить трудный вопрос и вернуться к нему позже?

- Да, конечно. Ребенок может пропустить не только вопросы, но и перейти на другой предмет. Может вернуться к первому предмету, поменять там вариант ответа. То есть дают 4 часа и за это время он может потратить как угодно. Ограничений здесь нет. Единственное, что мы через каждый час делаем перерыв на две минуты и через два часа делаем на 15 минут, чтобы ребята отдохнули от работы за компьютером.

- Возможен ли сбой в системе, после которого может выйти нулевой результат?

- Нет, это исключено. Каждое действие ребенка, каждый клик мыши и клавиатуры записывается в системе. Мы видим, какую кнопку и в какое время он нажал. Даже если выключится свет, то тестирование продолжится ровно с того вопроса, где он остановился. Также будет ровно столько минут, сколько у него оставалось. У нас в этом плане проблем нет, и можем восстановить любое действие ребенка.

- Сдавали ли сотрудники центра тестирования и вы тоже ЕНТ в новом формате?

- Конечно. Это хорошее хобби для нас. Мы не только сами проходили, но и детям давали. Они приходили и бесплатно тестировались. У них было много предложений. С каждым разом мы улучшали систему. Но до этого по похожей системе проходили тестирование учителя. Она не новая на самом деле. Даже для школьников она не новая, потому что могут сдавать онлайн тест на нашем сайте в таком же формате.

В основном школьники просили, чтобы длинные вопросы не исчезали с экранов даже, когда скроллят мышкой вниз. Были рекомендации по размещению калькулятора. В электронном формате в компьютере будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, таблица растворимости солей. Очень важная была просьба, сделать возможность анализа ответов. То есть каждый ответ, на каждый вопрос мы им показываем.

- Какие у вас и у ваших коллег были результаты, когда сдавали ЕНТ?

- Я сдавал, если честно, тестирование педагогов и выбрал информатику. Набрал проходной на самую низшую категорию модератора. Но я не информатик и не педагог, для меня это нормальное достижение. Для меня важнее было посмотреть, удобна ли система. Коллеги же мои достаточно квалифицированные специалисты и свои предметы они знают на отлично, и набирают максимум.

- Возможно ли обмануть программу и использовать шпаргалку?

- Невозможно. Потому что работает программа и алгоритм выявляет любой запрещенный предмет на руках в течении секунды. Ни один человек не обладает таким зрением, которым обладает компьютер. На камере буквально видно каждую родинку на руке. Тяжело назвать искусственный интеллект, но даже пытаться не надо использовать шпаргалку.

- На сколько процентов будет обновлена база вопросов? Каким предметам больше уделяется внимание при обновлении базы вопросов?

- Очень часто нас критикуют из-за вопросов. Есть даже "бородатый" анекдот про вопрос о количестве зубов Абылай хана. Так вот, на ЕНТ в жизни такого вопроса не было и быть не может. Потому что каждый вопрос разрабатывают достаточно квалифицированные педагоги, мы их приглашаем, каждый вопрос проходит независимую экспертизу разных людей, потом проводим ревизию и только потом попадают в базу.

По качеству вопросов можно судить по количествам апелляций. В 2018 году мы удовлетворили 101 тестовое задание и признали некорректным, в 2019 – 58, а в 2020 – всего 27 заданий. То есть из 30 тыс. вопросов только 27 были некорректные. Вы понимаете, насколько мизерный процент неудачных вопросов. Каждый год мы разрабатываем порядка 30 тыс. вопросов и обновляем нашу базу на 30 % с упором на профильные предметы.

- Как вы уже выше отметили, с 10 марта начато ЕНТ для поступление на платное отделение. Все ли проходит в штатном режиме?

- Сейчас езжу по регионам. Все проходит в штатном режиме. Так как мы не диктуем, как регистрироваться, большинство занимают последние дни. С 5 по 10 апреля почти не осталось мест. Но по первым дням все проходит онлайн, никаких замечаний нет.

Могу сказать, что в первый день 55 % участников набрали проходной балл. Это маловато, но, думаю, это первый результат и ситуация будет меняться. Единственное, говорили, что вопросы сложные, но они все из школьной программы. Мы ничего нового не спрашиваем. Нужно лишь готовиться.

- Какая процедура апелляции?

- После тестирования ребята видят результат, видят на каком вопросе есть ошибка и могут подать на апелляцию. Апелляция у нас двух видов. По содержанию тестовых вопросов и по техническим причинам, как, например, если не будет видно задания или что-то зависнет. Если это так, то мы на него реагируем, но пока такого не было.

- Какие-то дополнительные есть у вас советы для того, чтобы дети сдали тестирование максимально успешно?

- Да, есть совет уделить очень много времени для подготовки. У нас на сайте размещены все спецификации, книжки, из которых мы брали вопросы, примерные вопросы, пробные тесты есть. Поэтому лучше потратить максимальное время для подготовки и прийти на экзамен без запрещенных предметов. С учетом двух попыток лучше прийти на экзамен без шпаргалок, набрать хороший балл.

Айша Тулеубекова