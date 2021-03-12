Государство будет финансировать кружки и секции для детей

Министерство культуры и спорта РК разработало проект приказа "Об утверждении Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования", передает zakon.kz.

Предусматривается, что попасть в такой кружок можно будет с помощью постановки на очередь через ваучер. Электронным способом будут формироваться данные о наличии свободных мест в творческих кружках для их последующего распределения.

Оператор распределяет свободные места среди детей строго согласно их очередности, выдавая ваучер для зачисления ребенка в группу, выбранную законным представителем ребенка.

При этом очередь формируется на каждый вид кружка отдельно и состоит из заявлений, поданных законными представителями ребенка, с указанием конкретного кружка или секции.

Согласно правилам, распределение мест и выдача ваучеров осуществляется ежедневно в автоматическом режиме системой оператора в случае наличия свободных мест.

Заявление автоматически снимается с очереди после выдачи ваучера системой.

Если ребенок уже посещает более 2 творческих кружков или спортивных секций в рамках образовательного, спортивного и творческого заказов, то его родителям будет оказано в регистрации заявления для посещения еще одного кружка или секции, говорится в документе.

Планируется, что правила начнут действовать в Казахстане с 1 мая 2021 года.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 31 марта.

Стоит отметить, что правила разработаны в рамках распоряжения премьер-министра РК от 2 февраля 2021 года.

