Новые карантинные ограничения вводятся в Карагандинской области

Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области, передает zakon.kz.
Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января "Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области" внесены следующие изменения и дополнения:
- запретить организацию и проведение массовых мероприятий (праздничных культурно-массовых и зрелищных мероприятий, проведение конференций семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и корпоративов, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- запретить проведение спортивных мероприятий со зрителями;
- банкам второго уровня и отделениям АО "Казпочта" установить ограничение по времени работы с 09:00 до 18:00;
- владельцам кинотеатров разрешить деятельность с заполняемостью не более 20%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции;
- религиозным учреждениям (церкви, соборы, синагоги, дома молитвы и другие) обеспечить деятельность при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии, без проведения коллективных мероприятий и
усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- деятельность медицинских и стоматологических организаций разрешается только по предварительной записи;
- деятельность дежурных групп в дошкольных учреждениях разрешается при соблюдении комплектации групп не более 25 человек.
Также запрещена деятельность:
- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинги, бильярдные, цирки), за исключением объектов Караганды, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;
- букмекерских контор, банкtтных залов;
- детских оздоровительных лагерей, дошкольных учреждений (за исключением дежурных групg в дошкольных учреждениях);
- детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях);
- саун в воскресные дни.
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Главсанврач поручил начать реализацию пилотного проекта Ashyq в Караганде (в районах имени Казыбек би и Октябрьском районе) на следующих объектах предпринимательства:
- фитнес-клубы;
- спа-центры;
- сауны, бассейны;
- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);
- боулинг-клубы;
Как следует из постановления, акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению пассажирского, транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, руководителям аэропортов, железнодорожных, автовокзалов, автостанций, руководителям предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские автоперевозки:
- обеспечить максимальный выход общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов) на линии в часы "пик", обработку транспорта дезинфицирующими средствами па конечной остановке, заполняемость салонов по числу посадочных мест, открытие всех дверей;
- установить на автовокзалах и автостанциях стационарные тепловизоры;
- обеспечить работу пригородных пассажирских поездов/электричек, без общих вагонов, с усилением санитарно-дезинфекционного режим;
- обеспечить движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок при условии заполняемости автотранспортного средства на 75%, но не более 15 человек.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 15 марта, - резюмируется в постановлении.
Новшества в карантинных ограничениях вводятся из-за перехода Карагандинской области из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.