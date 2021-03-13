Служебный пес нашел тайник с героином в Нур-Султане

Наркотики, спрятанные в тайнике, помогла найти служебная собака, сообщает zakon.kz.

При этом с поличным была задержана 26-летняя жительница города. При личном осмотре у нее обнаружили 30 грамм героина.

Полицейские установили, что девушка распространяла наркотики, которые поставлял ранее судимый знакомый. Провели санкционированный обыск у нее дома, и привлекли для этого немецкую овчарку по кличке "Эйзон".

Собака нашла по запаху тайник, где лежал героин, общим весом более 410 грамм и гашиш весом 5 грамм.

Как отметили кинологи, это – дебют полуторагодовалого пса, который поступил на службу в полицию всего полгода назад. В ходе спецоперации из незаконного оборота полицейские изъяли более двух тысяч разовых доз наркотиков, цена которых на "черном рынке" составила бы свыше семи миллионов тенге (от розничных продаж). По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные находятся под арестом.

С начала 2021 года из незаконного оборота изъято более 23 кг различного вида наркотических средств, раскрыто 175 наркоправонарушений, из них 39 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султан Олжас Жарылгапов