Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии

На 13 марта лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 18 658 человек (14 277 КВИ+ и 4 381 КВИ-), сообщает zakon.kz.
Из них в стационарах находится – 4 827 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 831 пациент.
По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 11 марта 2021 года зарегистрировано 55 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 181 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 49 749, случаев с летальным исходом - 653, всего выздоровели – 44 715 человек.
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