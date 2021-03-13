Почему рекордно подорожали продукты в Казахстане

Бахыт Султанов на совещании рассказал о том, что с начала 2021 года цены на продукты выросли на рекордные 2,8%, сообщает zakon.kz.

Министр торговли и интеграции отметил, что вопрос недопущения роста находится на постоянном контроле главы государства и правительства. Однако "ситуация вышла за рамки".

С начала года цены выросли на рекордные за последние пять лет 2,8%. Более того, вопрос по установлению предельных цен - это необходимая мера, поскольку ситуация вышла за рамки. Наценка происходит "кумулятивно" в связи, с чем наблюдается рост цен по ряду продуктов, когда одновременно производитель и посредник и конечное звено хотят больше заработать, - сказал Султанов.

По данным пресс-службы ведомства, местным исполнительным органам необходимо оперативно и сбалансированно отрабатывать с производителями товаров всю цепочку для стабилизации цен, при этом установление предельной цены не должно создавать условия, чтобы с полки исчез продукт.

Местными исполнительными органами упущено время, сейчас остаются часы, на то, чтобы определиться по стоимости, запустить механизм согласования и провести работу по стабилизации цен на продовольственные товары, - заключил министр.