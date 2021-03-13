Экс-президент Боливии Аньес арестована по обвинениям в госизмене

Бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил глава МВД страны Эдуардо дель Кастильо на своей странице в Twitter.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции. Эдуардо дель Кастильо

12 марта прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента.

В ответ на это Аньес обвинила действующие боливийские власти в политическом преследовании.

Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было, – заявила она также в Twitter.

Особая прокуратура Боливии 12 марта выдала ордер на арест в общей сложности десяти чиновников федерального правительства. В их число, помимо экс-президента, попали бывший глава ее администрации Йерко Нуньес и экс-глава МВД Артуро Мурильо.

Ранее два министра правительства Аньес, юстиции и энергетики, были задержаны на севере страны. Что же касается бывших глав МВД и минобороны, они, по данным полиции, в конце 2020 года сбежали в Бразилию.