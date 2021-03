Клип Димаша Кудайбергена возглавил рейтинг MTV USA

Клип известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена возглавил недельный рейтинг MTV USA, передает zakon.kz.

Димаша Кудайбергена с победой в рейтинге поздравил ведущий программы Friday Livestream MTV Кеван Кенни.

Congratulations to @dimash_official for his 19???? week streak and being one of the 10 most requested artists on the @MTV #FridayLivestream. pic.twitter.com/iAm9SZxlLg