Димаш Кудайберген запустил челлендж
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видеозапись. Он сообщил, что запускает челлендж, сообщает Zakon.kz.
Композитор отметил, что надеется на активность подписчиков.
"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange", – сказал он.
Многочисленные фанаты певца поддержали идею.
Казахский поэт, философ, музыкант Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в урочище Жидебай (ныне Абайская область).
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