Димаш Кудайберген запустил челлендж

Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видеозапись. Он сообщил, что запускает челлендж, сообщает Zakon.kz.

Композитор отметил, что надеется на активность подписчиков.

"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange", – сказал он.

Многочисленные фанаты певца поддержали идею.

Казахский поэт, философ, музыкант Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в урочище Жидебай (ныне Абайская область).