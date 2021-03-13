Крушение АН-26: Токаев выразил соболезнования семьям погибших

13 марта 2021, 19:27
Фото: obk.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал крушение самолета под Алматы, передает zakon.kz.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться, - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

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