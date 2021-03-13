С глубокой скорбью воспринял весть - Елбасы об авиакатастрофе

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Елбасы, Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.

С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям, - говорится в телеграмме Елбасы.