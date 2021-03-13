КНБ выясняет причины авиакатастрофы под Алматы

13 марта 2021, 20:18
Фото: zakon.kz

В КНБ высказались о крушении военного самолета АН-26, передает zakon.kz.

13 марта в 17:22 при заходе на посадку в аэропорт Алматы потерпело крушение воздушное судно "АН-26" (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются. пресс-служба КНБ РК

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.


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