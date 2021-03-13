Впервые в истории: новый исторический рекорд установил биткоин

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тыс. долларов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:29 по времени Нур-Султана рос в цене на 5,77% - до 60 104 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17:33 по времени Нур-Султана биткоин дорожал на 7,08% - до 59 952 долларов.

Отмечается, что динамика везде приводится за сутки.