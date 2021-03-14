Токаев поздравил казахстанцев с праздником Көрісу күні

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с весенним праздником Көрісу күні, сообщает zakon.kz.

Глава государства написал об этом в своем Twitter.

Баршаңызды бүгінгі Көрісу күнімен құттықтаймын! Ежелден келе жатқан ата салтымыз бойынша жастар осы күні үлкендерге сәлем беріп, батасын алады. Жұрт бір-біріне ақ тілектерін арнайды. Бұл - нағыз береке-бірлік пен ырыс-ынтымақтың мейрамы. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 14, 2021

По старинной традиции, в этот день молодежь приветствует и благословляет взрослых. Люди желают друг другу добра. Это праздник подлинного благополучия, единства и согласия. Касым-Жомарт Токаев

Көрісу в переводе означает "свидеться". В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.