Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

14 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предвестником праздника Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат.

Сегодня уникальная традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. Глава государства уверен, что она будет способствовать укреплению единства и солидарности нашего народа.

"Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 14 марта, президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая.