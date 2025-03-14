#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
495.28
538.32
5.77
События

Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза, поздравления Токаева с Наурызом, поздравление Токаева с Наурызом, Касым-Жомарт Токаев, поздравление президента с Наурызом, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 08:02 Фото: akorda.kz
14 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предвестником праздника Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат.

Сегодня уникальная традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. Глава государства уверен, что она будет способствовать укреплению единства и солидарности нашего народа.

"Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 14 марта, президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области
События
23:20, 13 марта 2025
174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области
"Казахтелеком" на Mobile World Congress 2025: новые возможности для создания телекоммуникационного хаба
События
21:35, 13 марта 2025
"Казахтелеком" на Mobile World Congress 2025: новые возможности для создания телекоммуникационного хаба
Дожди со снегом накроют РК: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
События
21:06, 13 марта 2025
Дожди со снегом накроют РК: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: