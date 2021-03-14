Алматинцам предлагают снимать переполненные автобусы на видео

Алматы борется с коронавирусом, администрация города следит за карантинными мерами, но в час пик городские автобусы переполнены, что точно не способствует эпидемобстановке. О том, как бороться с проблемой рассказали в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК, сообщает zakon.kz.

Замглавы республиканской специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе РК Рафаэль Гасанов, отвечая на вопрос представителей СМИ, признал наличие проблемы.

Когда мы встречаемся с людьми, они говорят, что автобус на конечной стоит. Потом один едет туда и собирает полный битком людей и везет как консервные банки. Я лично прощу жителей Алматы, если вы столкнулись с такими фактами, если вы видите, что автобус полный, пожалуйста, снимите это на видео и отправьте нам. заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе РК Рафаэль Гасанов

Как объяснили в управлении городской мобильности, звонить можно в колл-центр при Центре развития Алматы (ЦРА), который работает 24 часа. Номер – 1308. Необходимо снять сам автобус и его номер.

В Алматы действует новое постановление главного санврача Жандарбека Бекшина об ограничительных мерах. В акимате сообщили об усилении контроля за соблюдением карантинных требований.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией