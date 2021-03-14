Алматинских школьников просят оставить дома

Информационное сообщение распространило Управление образования Алматы, передает zakon.kz.

Уважаемые родители! В связи с переходом города Алматы в "красную" зону и в связи с увеличением за последние трое суток количества зарегистрированных случаев КВИ акимат Алматы просит по возможности оставить детей дома на онлайн-обучении. Управление образования Алматы

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, "для тех родителей, кто не имеет такой возможности, в школе будет продолжено комбинированное обучение с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований".

Все школы на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами, - добавили в управлении.

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