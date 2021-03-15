Оперный певец из Казахстана заставил встать звезд российской эстрады

Казахстанский оперный певец Нурсултан Шатырханулы продолжает выступать на зарубежных телевизионных конкурсах. Если в прошлом году он участвовал в украинском проекте "Голос", то теперь отправился за победой на российское шоу "Ну-ка, все вместе", передает zakon.kz.

Алматинец исполнил песню "Лучший город Земли". По правилам проекта, каждый из членов жюри, а их ровно 100, должен слушать исполнителя стоя, если он ему понравился.

По окончании номера выяснилось, что пение Нурсултана оценили 46 из 100 членов жюри.

Молодец, красавчик, очень весело. Задорно. Эффектно. Я поддержала молодого человека, - сказала певица, участница Валентина Тимощук.

Некоторые члены жюри объяснили Нурсултану, над чем ему нужно поработать.

Я вас не поддержала, потому что мне показалось, что у вас все как-то было рядом, но не в яблочко. Очень много было эмоциональных переборов, на верхних нотах было все скованно и зажато, - сказала певица, финалистка 2-го сезона "Ну-ка, все вместе" Екатерина Бродская.

Также ценные советы исполнителю дала Валерия

Поскольку Нурсултан певец молодой, мне хотелось чего-то более свежего, оригинального. Это все очень традиционно, на мой взгляд. Хотелось чего-то нового в музыкальном плане, поэтому я не встала, - заявила певица Валерия.

Добавим, что год назад Нурсултан участвовал в украинском проекте "Голос", успешно прошел слепые прослушивания, но выбыл в раунде дуэлей.