Ученые назвали точный год гибели Земли

Ученые из университета Тохо в Японии вместе с NASA высчитали год, в котором погибнет Земля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ren.tv.

Выяснилось, что наша планета из-за активности Солнца станет непригодной для жизни в 1 000 002 021 году. К такому выводу специалисты пришли после исследования, проведенного на основе динамики изменений активности нашей звезды вместе с температурой Земли.

Мы ничего фактически не можем сегодня сделать, чтобы через 1 миллиард лет на Земле не исчез кислород, — заявили ученые.

Как отметили исследовали, к этому моменту на нашей планете будут существовать только определенные виды бактерий. Также не удастся избежать повышенной солнечной радиации, которую постаревшее Солнце будет выделять все больше и больше. Из-за увеличенного количества солнечного света на Земле будет выжжен кислород, а его концентрация в атмосфере уменьшится.