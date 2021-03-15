Когда прекратятся дождь со снегом в Алматы

В Алматы уже несколько дней продолжается непогода. За сутки в городе выпало 6-7 см снега, в горных районах более 20 см, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы акимата города, третьи сутки ведутся работы по предупреждению гололеда. Дороги, перекрестки, развязки посыпают противогололедными материалами. По состоянию на 7.30 15 марта использовано 3 920 тонн. Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок, парковочных "карманов", надземных переходов, парков, скверов.

По прогнозу "Казгидромета", смешанные осадки в виде дождя и снега продолжатся с перерывами до 17 марта.