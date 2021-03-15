Камалжан Надыров получил новую должность

Камалжан Надыров назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК, передает zakon.kz.

Надыров Камалжан Талгатович родился 27 февраля 1983 года, имеет два высших образования – медицинское и экономическое.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран. Обучался в магистратуре Высшей школы общественного здравоохранения. Окончил бизнес школу Назарбаев Университета по направлению Execuitive MBA. В разные годы проходил обучение в Duke University, "The Fuqua School of Business" (США), "Parkway College" (Сингапур), группа клиник "Florence Nightingale" (Турция),"Social Health Insurance system" (Германия).



С 2007 по 2014 год работал клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора в Научном центре урологии им. академика Б. У. Джарбусынова.

С 2014-2016 гг. работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр — "University Medical Center".

В 2017-2019 годах руководил Управлением общественного здравоохранения города Астаны, в 2019-2020 гг. занимал должность вице-министра здравоохранения РК, с июня по октябрь 2020 года был руководителем Управления общественного здоровья г.Алматы.



РЦРЗ - экспертная организация в области развития системы здравоохранения, основной миссией которого является - Развитие национальной системы здравоохранения, повышение ее конкурентоспособности путём методологического сопровождения принимаемых в области здравоохранения решений.