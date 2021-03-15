В ЕАЭС обяжут зарубежных онлайн-продавцов игрушек подтверждать их безопасность - СМИ

Евразийская экономическая комиссия предлагает провести эксперимент, продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в ЕАЭС, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность, сообщает zakon.kz.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Предполагается, что в рамках эксперимента с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года в ЕАЭС будет допускаться продукция только тех зарубежных продавцов, которые имеют документы о ее соответствии нормам безопасности союза. На этапе эксперимента требования коснутся определенного круга товаров: кукол, игрушечных поездов и животных, наборов конструкторов, головоломок, музыкальных инструментов, мячей, электронных и настольных игр, а также красок и изделий для карнавалов, отмечается в проекте распоряжения совета ЕЭК, - пишет газета "Известия".

Комиссия подготовила документы для проведения эксперимента, однако окончательное решение не принято.

Новые правила работы помогут обеспечить безопасность продукции и выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза.