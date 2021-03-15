В регионах появились местные омбудсмены по защите детей

На коллегии министерства образовании и науки РК глава ведомства Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по усилению защиты прав детей в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В сфере охранной практики реализуется комплекс мер по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков, - сказал Аймагамбетов.

По его словам, в настоящее время расширена компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, предусмотрена отдельная штатная единица для секретаря комиссии в аппарате акима, введен аппарат детских представительств по вопросам защиты прав детей в школах и колледжах.

Как вы знаете, мы на базе наших региональных департаментов комитетов по обеспечению качества ввели специальную штатную единицу, которая выполняет функции местного омбудсмена по защите прав детей, - сообщил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.