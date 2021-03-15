Водитель BMW протаранил два полицейских авто в Туркестанской области

Из-за гололедицы водитель BMW протаранил две патрульные машины, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, ДТП произошло 14 марта на трассе Шымкент-Самара.

Установлено, что примерно в 17.15 сотрудники патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области на 49-50 км магистральной трассы обеспечивали безопасное движение автотранспорта в непогоду. В это время водитель BMW направлялся из Шымкента в Туркестан. Из-за гололедицы он не справился с рулевым управлением и протаранил две служебные автомашины KIA Rio, припаркованные у дороги, - отметили в ведомстве.

В отношении водителя BMW составлен административный протокол по статье 610 ч. 1 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Жертв и пострадавших нет. Водители прошли медицинское освидетельствование, - добавили в ДП.