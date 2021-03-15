Визит Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на 2,2 млрд долларов

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и заместителем премьер-министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

Глава Правительства также встретился с капитанами бизнеса ОАЭ – руководством государственного холдинга "Mubadala", компании "Aldar Properties", "ADQ", "Al Dahra Holding", "International Holdings Company" ("Royal Group").

По итогам переговоров подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между РК и ОАЭ по реализации совместных проектов по строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, производству и переработке фруктов и грибов, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, созданию Индустриального парка в промышленной зоне г. Экибастуз, туристического комплекса "Катон-Карагай" в Восточно-Казахстанской области, а также открытию в Казахстане производства компонентов к электромобилям.

ОАЭ примут участие в реализации в Карагандинской области проектов по водоснабжению и водоотведению, которые предполагают передачу передовых технологий и последующую локализацию производства в Казахстане. Для финансирования проектов в АПК Казахстан и ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом в $100 млн. На площадке МФЦА будет развиваться сотрудничество в сфере "E-Banking".

Общая сумма инвестиций в экономику РК по указанным проектам составит порядка $2,2 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики.

В рамках расширения авиасообщения между двумя странами эмиратский лоукостер "Wizz Air Abu Dhabi" в мае т.г. начнет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршрутам "Абу-Даби - Алматы" и "Абу-Даби - Нур-Султан".

Мамин возложил цветы к мемориалу героев ОАЭ "Уахат аль-Карама", ознакомился с реализуемыми проектами на территории эко-города "Masdar City" и посетил Университет искусственного интеллекта им. Мухаммеда бен Заида.

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В Дубай глава правительства провел переговоры с руководством Дубайского международного финансового центра (DIFC) и "Инвестиционной корпорации Дубай", в ходе которых обсудил дальнейшие перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе на площадке МФЦА.

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В рабочей поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, юстиции – Марат Бекетаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, представители деловых кругов РК и др.