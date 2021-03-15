Алматы в "красной" зоне: введут ли в городе локдаун

Алматы могут закрыть на локдаун, если в сутки будут госпитализировать по 300 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Бекшин рассказал, что в Алматы с каждым днем растет число заражений. Именно поэтому было принято решение об ужесточении карантина в выходные дни.

Нам нужно дальше продолжать ограничительные меры, потому что так дальше не может продолжаться. На сегодня мы имеем 3400 коек, загруженность которых не превышает 40%. При этом мы имели 7 тыс. резервных коек, но резервы тоже могут исчерпаться. Если мы будем иметь госпитализацию 5 тыс. в сутки, то за 1 инкубационный период мы полностью займем все койки. Этого нельзя допустить. Если будет по 300 госпитализаций в сутки, то, конечно же, город будет закрываться на локдаун. Если не принять меры, придется полностью нам закрываться. Сейчас еще не поздно, нельзя упустить момент, - сказал главный санитарный врач города.

Следом он объяснил, какой ждать локдаун.

Может быть остановка торговых комплексов, полный запрет на общепит, торговлю и сферу услуг. Объекты останавливаются, контакты прекращаются, - сказал он.

По его словам, если в городе будет 300 госпитализаций, то объявляется внутренний локдаун (не "перекрывается" полностью движение населения). Если зарегистрируют 500 и более госпитализаций, то город "полностью будет закрываться".

Бекшин отметил, что власти будут принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации и выхода из "красной" зоны.

10 марта Алматы вошел в "красную" зону. Сегодня, 15 марта, в Казахстане зарегистрировали 1011 случаев заражения. Больше всех заболевших зафиксировали в Алматы (342 случая).