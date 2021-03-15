Имангали Тасмагамбетова могут избрать в совет директоров "КАМАЗа"

Экс-посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова предложили включить в Совет директоров российской автомобильной корпорации "КАМАЗ", передает zakon.kz.

На заочном голосовании Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по выдвижению кандидатов в Совет директоров компании были приняты предложения акционеров о включении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию компании, сообщается на сайте ПАО.

Впервые для избрания в Совет директоров предложены две кандидатуры: Кирилла Пузырькова, председателя Объединенной первичной профсоюзной организации работников ПАО "КАМАЗ", и Имангали Тасмагамбетова.

Кирилл Пузырьков является преемником члена Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Александра Васильева, который скоропостижно скончался 6 октября 2020 года. Имангали Тасмагамбетов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации до декабря 2019 года. Годовое общее собрание акционеров ПАО "КАМАЗ" запланировано на четвертое июня 2021 года, - сказано в сообщении.

Имангали Тасмагамбетов родился в 1956 году. Трудовую деятельность начинал тренером, учителем. В разные годы занимал посты помощника Президента РК (08.1993-03.1995); заместителя премьер-министра РК(03.1995-10.1997); первого помощника Президента РК (09.1998-17.02.1999); акима Атырауской области (18.02.1999-14.12.2000); премьер-министра РК (28.01.2002-11.06.2003); акима города Алматы (08.12.2004-04.04.2008); акима города Астаны (04.04.2008-22.10.2014). С 2017 года был послом Казахстана в России. В декабря 2019 года был освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.