Авиакатастрофа АН-26. В Алматы простились с погибшими 

15 марта в п.Боралдай Алматинской области при участии руководства Комитета национальной безопасности состоялась церемония отдания воинских почестей погибшим военнослужащим Авиационной службы КНБ, сообщает zakon.kz.

Для доставки погибших к месту захоронения задействованы наземные и воздушные транспортные средства Комитета национальной безопасности.

КНБ оказывается вся необходимая помощь, поддержка родным, близким погибших и пострадавших военнослужащих.

В память о погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в здании Центрального аппарата КНБ приспущен ведомственный флаг, в 17:22 часов в органах национальной безопасности состоится "Минута молчания".

Созданной межведомственной рабочей комиссией проводится работа по выяснению всех обстоятельств авиакатастрофы и расшифровке бортового самописца, - сообщили в КНБ в РК.

О результатах будет сообщено дополнительно.

13 марта в 17:22 при заходе на посадку в аэропорт Алматы потерпело крушение воздушное судно "АН-26" (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.