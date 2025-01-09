Семья погибшей в авиакатастрофе в Актау костанайки обратилась к правительству

Родные погибшей в авиакатастрофе в Актау Салимы Джутаевой выразили благодарность руководству Костанайской области за помощь их семье, сообщает Zakon.kz.

25 декабря в трех км от аэропорта Актау произошла авиакатастрофа самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Среди погибших – шесть граждан Казахстана. Одна из них – жительница, врач-стоматолог, Костаная Салима Джутаева.

По словам семьи девушки, Салима была их единственной дочерью.

"Сознание отказывается принять всю горечь потери. И в эти тяжелые дни мы получили массу человеческой доброты. Писали отовсюду блогеры. Друзья, однокурсники, пациенты и просто сочувствующие люди. Очень многие пациенты писали маме Салимы свои отзывы. Мы, родители Салимы, хотим выразить слова благодарности Правительству Казахстана, оказавшему всеобъемлющую помощь всем семьям погибших", – говорят близкие погибшей.

Особую признательность они выражают акиму Костанайской области Аксакалову Кумару Иргибаевичу, а также руководителю аппарата акима области Сандыбаеву М.М., и.о. руководителя Управления общественного развития Карымсаковой Д.И., которые приняли активное участие в организации похорон.

Они организовали транспортную логистику и оказали материальную помощь.

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