WhatsApp уговаривает пользователей принять обновления

Пользователи WhatsApp подтвердили, что они получили всплывающее уведомление сразу после запуска приложения, которое напоминает о необходимости принять новые условия сервиса до 15 мая, передает zakon.kz со ссылкой на Gizchina.

В уведомлении напоминается о новых условиях и политике конфиденциальности WhatsApp. Часть сообщения гласит: "Пожалуйста, примите эти обновления, чтобы продолжить использование WhatsApp".

Разработчики разъяснили, что будет с теми, кто не примет новые условия.

Так, WhatsApp не удалит вашу учетную запись. Однако у вас не будет полной функциональности мессенджера, пока вы не примете новые условия. В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете получать и отправлять сообщения из приложения.

Личные сообщения всегда будут зашифрованы, поэтому WhatsApp не сможет их читать или слушать. В ближайшие недели мы отобразим в WhatsApp баннер, содержащий информацию в более удобном формате. Мы также добавили дополнительную информацию, чтобы попытаться решить проблемы, о которых мы слышим. В конце концов, мы начнем напоминать пользователям принять эти правила, чтобы продолжать использовать WhatsApp, - сообщили они.

Если же пользователи не отреагируют на такие уговоры, то их учетные записи будут удалены. Согласно официальной политике компании, учетные записи "обычно удаляются после 120 дней бездействия".

Изначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля, однако после резкого оттока пользователей и негативной реакции срок принятия новых правил отложили до 15 мая.