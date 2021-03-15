"Помогу оформить кредит с плохой кредитной историей". Как осужденный обманывал людей

Осужденный, отбывающий наказание в учреждение АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области за мошенничество, рассказал как, обманывал людей, передает zakon.kz.

Мне нужна была очень крупная сумма денежных средств в короткий срок на лечение матери, у нее была онкология. Как их заработать, я не знал, приходили разные мысли в голову. Вскоре я создал страницу в социальной сети Instagram и разместил на ней чужую фотографию с заголовком: «Помогу оформить кредит с плохой кредитной историей». В своем объявлении указал номер телефона. В день мне поступало много звонков, и с каждым мне приходилась беседовать, чтобы расположить собеседника к себе. Рассказывая людям о том, что я имею связи в банках, договаривался о встрече и обещал помочь взять кредит за 10% процентов от суммы займа в любом банке. Людей с плохой кредитной историей очень много и они охотно верили мне. После получения денег, я просил подождать на протяжении нескольких недель и вскоре исчезал, — рассказал осужденный.

За 6 месяцев ему удалось обмануть казахстанцев на сумму около 8 млн тенге. Вскоре мужчину осудили на 4 года, а мать осужденного скончалась через несколько дней после суда.

В современном мире мошенники придумывают различные схемы для обмана граждан. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует соблюдать простые правила: не доверять малознакомым лицам, не искать легких путей решения вопросов, не сообщать личные данные посторонним людям, — сказал заместитель начальника колонии подполковник юстиции Бакытжан Ахметов.

По его словам, в данный момент с осужденным проводится комплекс профилактических мероприятий, по подготовке его к освобождению в социум и трудоустройства при освобождении.