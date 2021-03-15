Взыскание и увольнение – что будет с сотрудниками акимата Талдыкоргана за тусовку в караоке

Получила продолжение история со скандальным видео с сотрудниками акимата Талдыкоргана. 14 марта видео обошло казахстанские соцсети. Пьяные слуги народа выходят ночью из увеселительного заведения, несмотря на карантин. Один из них в таком состоянии садиться за руль, бьет супругу. Единая дисциплинарная комиссия административных государственных служащих выступила с предложением, сообщает zakon.kz.
На основании видеоматериала размещенного на странице taldykorganec.insta в социальной сети Instagram от 13.03.2021 года, Единая дисциплинарная комиссия административных государственных служащих корпуса "Б" предлагает акиму города Талдыкорган Жасыбаеву Е.Б. следующее:
Видео снято блогером Кайратом Абдрахмановым. По его словам, все происходило ночью возле одного из караоке-баров Талдыкоргана. На кадрах, по его словам, пьяным за руль садится сотрудник ЖКХ и бьет свою супругу. Позднее, как отметил автор видео, чиновника задержали полицейские и привезли в участок для прохождения экспертизы. Также, по словам Абдрахмана, на видео фигурирует замакима Талдыкоргана.
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