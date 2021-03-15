Взыскание и увольнение – что будет с сотрудниками акимата Талдыкоргана за тусовку в караоке

Получила продолжение история со скандальным видео с сотрудниками акимата Талдыкоргана. 14 марта видео обошло казахстанские соцсети. Пьяные слуги народа выходят ночью из увеселительного заведения, несмотря на карантин. Один из них в таком состоянии садиться за руль, бьет супругу. Единая дисциплинарная комиссия административных государственных служащих выступила с предложением, сообщает zakon.kz.

На основании видеоматериала размещенного на странице taldykorganec.insta в социальной сети Instagram от 13.03.2021 года, Единая дисциплинарная комиссия административных государственных служащих корпуса "Б" предлагает акиму города Талдыкорган Жасыбаеву Е.Б. следующее:

Наложить на заместителя акима города Талдыкорган Арзанбекову С.А. дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора" за ненадлежащее исполнение возложенных на нее функциональных обязанностей. Уволить руководителя ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" Нургалиева М.А. Наложить на руководителя ГУ "Отдел предпринимательства города Талдыкорган" Калиахметова Н. А. дисциплинарное взыскание в виде "неполного служебного соответствия" за ненадлежащее исполнение возложенных на него функциональных обязанностей. Дисциплинарное взыскание на заместителя руководителя ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Талдыкорган" Пен А.С. не предусмотрено.

Видео снято блогером Кайратом Абдрахмановым. По его словам, все происходило ночью возле одного из караоке-баров Талдыкоргана. На кадрах, по его словам, пьяным за руль садится сотрудник ЖКХ и бьет свою супругу. Позднее, как отметил автор видео, чиновника задержали полицейские и привезли в участок для прохождения экспертизы. Также, по словам Абдрахмана, на видео фигурирует замакима Талдыкоргана.